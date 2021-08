Flott Lego Star Wars: The Skywalker Saga-trailer avslører 2022-slipp

HQ

Planen var først at Lego Star Wars: The Skywalker Saga skulle slippes mot slutten av 2019, men etter lang tid med taushet utenom utsettelser måtte TT Games bare utsette det på ubestemt tid i april. Nå viser det seg at vi må vente mye lengre enn håpet også.

Den gode nyheten er at vi har fått en ny gameplaytrailer fra Lego Star Wars: The Skywalker Saga som gjør det klart at spillet vil se langt penere ut enn TT Games sine tidligere spill, noe som gjør det faktum at vi samtidig får vi vite at lanseringen først vil være en gang til våren 2022 ekstra skuffende.