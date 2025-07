Flotte retrospill å spille i sommer

HQ

Microsoft og til og med Sony, som helt klart beveger seg i samme retning, tilbyr nettbaserte tjenester med massevis av flotte spill å glede seg over. Ofte handler det om store spill, relativt nye titler og gode indiespill. Men faktum er at selv retrofans har god grunn til å sjekke ut både Game Pass og PlayStation Plus.

Og ... i sommervarmen er det ikke alltid du har lyst til å gi deg i kast med et tyngre spill som krever timevis med tid for å komme noen vei. Da kan retrospill passe bedre, fordi de som regel er laget med en mer konsentrert spillsløyfe ettersom de er betydelig mindre spill. Tanken er rett og slett at de skal underholde fra første stund, og forhåpentligvis ha et så godt gameplay at du har lyst til å spille dem om og om igjen.

Så har vi Switch Online, Nintendos nettjeneste. Den er spesielt fokusert på retro. Og derfor tenkte jeg å anbefale fem virkelig fine retrospill i varierte sjangre fra konsollenes abonnementstjenester, til glede for allmennheten.

Så, hva er retro? Det er selvfølgelig som å diskutere "hvor lang er en snor", og alle vil ha sin egen mening. Jeg har imidlertid valgt å la det være spill som er minst 20 år gamle - men det trenger ikke å være originalversjoner, men remastere og nyinnspillinger fungerer også. Så med det sagt, her kommer det.

Spillpass

Age of Empires II: Definitive Edition

Age of Empires II: Definitive Edition er, som navnet antyder, en ny versjon av det klassiske sanntidsstrategispillet som opprinnelig ble utgitt i 1999. I tillegg til forbedret grafikk og omarbeidet lyd, har det også blitt frisket opp på andre måter og fungerer overraskende godt å spille med kontroller. Intuitivt og veldig morsomt.

Goldeneye 007

Det beste Bond-spillet gjennom tidene og tittelen som beviste at førstepersons-action fungerer like bra på konsoll som på PC, og fortsatt er underholdende. Dette er en ren fornøyelse å bare spille og nyte og huske en enklere tid.

Rare Replay

Denne samlingen er fullpakket med flotte spill, inkludert R.C. Pro-Am, Banjo-Kazooie og Conker's Bad Fur Day. Hvis du hadde Nintendo, Super Nintendo eller Nintendo 64, er dette et "gufs fra fortiden" du kan tilbringe timevis med.

Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4

Det har nettopp blitt utgitt og er selvfølgelig en samling av kanskje de to beste Tony Hawk-spillene av dem alle. Magien fra den gang Jackass gikk på TV og du kunne spille dette hele natten lang, er kanskje ikke gjenskapt, men det er fortsatt overraskende morsomt i dag og perfekt å spille når kompisene kommer på besøk.

Trials of Mana

Trials of Mana er et actionrollespill og en nyinnspilling av det klassiske japanske eventyret Seiken Densetsu 3 fra 1995 - ofte omtalt som Secret of Mana 2. Det ble aldri utgitt den gangen, men kan nytes i denne fine nyinnspillingen.

PlayStation Plus

Alex Kidd i Miracle World DX

Alex Kidd in Miracle World DX klarer det kunststykket å fungere både som en nostalgisk hyllest til en av Segas første Mario-utfordrere og en tilgjengelig opplevelse for nye spillere - uten å støte fra seg eldre fans. Sjarmerende, fargerikt og retro med en moderne vri.

Grandia

Dette japanske rollespillet sjarmerte oss fullstendig i andre halvdel av 90-tallet, med episk moro til både Playstation og Saturn. Hvis du liker japanske rollespill, er dette en nostalgisk perle som har en sjarmerende, litt mer rettlinjet historie og karakterer du raskt lærer å elske.

Mr Moskeeto

Det er lett å glemme, men spesielt i tiden med de to første PlayStation-konsollene spyttet Sony ut merkelige japanske spill. Mange kom aldri til Vesten, men Mr Moskeeto gjorde det, og ga oss myggsimulatoren vi ikke visste at vi trengte. Jeg hater fortsatt mygg, men dette spillet endret mitt syn på dem for alltid.

PaRappa The Rapper 2

Sega var banebrytende og la grunnlaget for å gjøre videospill kule, og Sony forvaltet denne arven på best mulig måte. Ingen steder gjorde de det bedre enn med PaRappa The Rapper, og spesielt den eminente oppfølgeren. Spill blir ikke kulere enn dette.

Shadow of the Colossus

Shadow of the Colossus var kanskje litt mer spill enn PlayStation 2-kundene egentlig kunne håndtere, men med nyinnspillingen fikk det endelig leve opp til sitt fulle potensial. Og til tross for at det er bygget på et gammelt fundament, er det fortsatt like mesterlig og illustrerer hvorfor Team Ico ble så elsket som de faktisk er den dag i dag - til tross for at de ikke engang finnes lenger.

Bytt online

Punch-Out

Nintendos uforlignelige boksespill er en 8-bits klassiker av ypperste klasse. Til tross for primitiv grafikk er det like morsomt i dag som det var på 80-tallet, og det blir aldri kjedelig å kjempe seg til topps - selv om vi selvfølgelig sørger over Mike Tysons fravær som den siste sjefen.

Shinobi III: Ninja Master's Return

Denne Mega Drive-perlen er det nok altfor mange som har gått glipp av, og det er litt av et kulturelt tussmørke. Du må absolutt prøve det for å oppleve et av de mest bunnsolide og nydelige 16-bitsspillene som noensinne er utgitt. Laget for korte, intense spilløkter.

Soul Calibur II

Endelig får vi spille Soul Calibur på sitt beste igjen. Rent gameplay uten en haug med supermålere og gimmicker. Soul Calibur II er på mange måter det samme spillet som forgjengeren, men flottere og mer komplett med en spillbar Link.

Super Mario World

Super Nintendos flaggskip er fortsatt et av tidenes største plattformeventyr, og hver eneste bane er et lite kunstverk, akkompagnert av musikk som får deg til å smile fra øre til øre. Takket være den eksemplariske kortheten og kontrasten i sporene, er det perfekt å nyte på sandstranden.

The Legend of Zelda III: A Link to the Past

Ofte ansett som et av tidenes beste spill, og takket være piksel-stilen og oppsettet har det for lengst sluttet å eldes. Dette eventyret er fortsatt magisk, og du bør definitivt laste det ned og kjøle deg ned i de mørke fangehullene i Hyrule mens solen skinner.

Spiller du mye retro om sommeren, og hva er favorittene dine?