Floyd Mayweather kunngjør ny kamp som skal finne sted før Pacquiao-kampen
Floyd Mayweather skal bokse mot den greske kickbokseren Mike Zambidis.
Da bokselegenden Floyd Mayweather annonserte sitt comeback til boksing, ble manges ønsker oppfylt da en returkamp mot Manny Pacquiao ble bekreftet i september, 11 år etter den såkalte "århundrets kamp" som Mayweather vant med enstemmig dom.
Mayweather, som nå er 48 år gammel og trakk seg fra boksing i 2017, har holdt formen ved like i noen oppvisningskamper, og han har bekreftet at han vil ha en ny oppvisningskamp før Pacquiao-kampen i september. Mayweather skal utfordre den greske kickbokseren Mike Zambidis (45) i Aten i juni.
"2026 tegner allerede til å bli et spennende år for meg. Jeg er på vei til å underholde!!! Aten, Hellas... Gjør deg klar for en helaftens utstilling. Denne sommeren blir en legendarisk kamp", kunngjorde Mayweather på Instagram.
Mayweather har tidligere utfordret fightere fra andre kampdisipliner, blant annet i sin siste profesjonelle kamp, mot kampsportutøveren Conor McGregor, som han slo ut i 2017. Det blir en oppvisningskamp for å forberede seg til kampen mot Pacquiao 19. september i Las Vegas Sphere, en kamp som vil bli sendt på Netflix.