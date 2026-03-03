Floyd Mayweather kunngjør ny kamp som skal finne sted før Pacquiao-kampen

HQ

Da bokselegenden Floyd Mayweather annonserte sitt comeback til boksing, ble manges ønsker oppfylt da en returkamp mot Manny Pacquiao ble bekreftet i september, 11 år etter den såkalte "århundrets kamp" som Mayweather vant med enstemmig dom.

Mayweather, som nå er 48 år gammel og trakk seg fra boksing i 2017, har holdt formen ved like i noen oppvisningskamper, og han har bekreftet at han vil ha en ny oppvisningskamp før Pacquiao-kampen i september. Mayweather skal utfordre den greske kickbokseren Mike Zambidis (45) i Aten i juni.

"2026 tegner allerede til å bli et spennende år for meg. Jeg er på vei til å underholde!!! Aten, Hellas... Gjør deg klar for en helaftens utstilling. Denne sommeren blir en legendarisk kamp", kunngjorde Mayweather på Instagram.

Mayweather har tidligere utfordret fightere fra andre kampdisipliner, blant annet i sin siste profesjonelle kamp, mot kampsportutøveren Conor McGregor, som han slo ut i 2017. Det blir en oppvisningskamp for å forberede seg til kampen mot Pacquiao 19. september i Las Vegas Sphere, en kamp som vil bli sendt på Netflix.