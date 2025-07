Fly styrter i det østlige Russland, dødstallene fryktes å være over 40

HQ

Siste nytt om Russland. En flyulykke har rystet Russland den siste tiden, og Reuters melder at et passasjerfly fra sovjettiden Antonov An-24 krasjet i de tidlige morgentimene i dag, 24. juli, og at det fryktes at over 40 personer har omkommet.

Flyet var en nesten 50 år gammel modell som ble operert av det sibirske selskapet Angara, og styrten skjedde lengst øst i landet i et tett skogsområde et sted i nærheten av Tynda. Flyet var på vei fra Blagoveshchensk til Tynda da det forsvant fra radarskjermene, noe som førte til at nødetatene rykket ut.

Kort tid etter ble vraket av flyet funnet, og den brennende flykroppen avslørte hvor det befant seg i den tette skogen. I skrivende stund er det ikke kommet noen oppdatering om passasjerene, men det sies at flyet hadde 43 passasjerer om bord, inkludert fem barn og seks besetningsmedlemmer.