Fly til Mallorca omdirigert på grunn av alarmerende navn på Bluetooth-enhet

En flyvning mellom Newark og Mallorca tok en uventet vending i helgen etter at navnet på en Bluetooth-enhet om bord skapte bekymring, noe som førte til at United Airlines-flyet måtte snu bare én time etter avgang.

Ifølge rapporter fra passasjerene om bord ble de flere ganger bedt om å slå av Bluetooth på telefonene og enhetene sine, men da det aktuelle signalet forble aktivt, eskalerte situasjonen, og piloten bestemte seg for å returnere til Newark.

Da flyet landet igjen, ble det gjennomført en grundig inspeksjon, og alle passasjerene måtte gjennom en ekstra sikkerhetssjekk. Rapporter tyder på at det mistenkte signalet kom fra en treningsmåler, smartklokke eller en annen bærbar enhet som var merket som "bombe".

Etter at passasjerene og flyet var sjekket, kunne flyet fortsette sin reise til Spania og Mallorca. Hendelsen har foreløpig ikke ført til noen siktelse, men saken etterforskes for tiden av lokale myndigheter.