Delta-fly krasjer og velter på flyplassen i Toronto, og 18 personer blir skadet

Et Delta Air Lines-fly med 80 personer om bord krasjlandet på Toronto Pearson-flyplassen i går, veltet over på taket og skapte panikk da det gled over rullebanen.

Den dramatiske scenen utspilte seg da flight 4819, som opereres av Endeavor Air, landet i snøværet rundt kl. 14.45 lokal tid, for så å snu seg opp ned. Ifølge rapportene ble minst 18 passasjerer skadet, og to av dem ble fløyet til et nærliggende traumesenter i kritisk tilstand, mens ett barn ble kjørt til sykehus.

Videobilder fra ulykkesstedet viser passasjerer som går bort fra vraket, hjulpet av kabinpersonalet. Brannmannskaper ble sett i ferd med å spyle ned flyet, som hadde en tørr rullebane for landing og ingen sidevind, noe som ble bekreftet av brannsjefen. Ulykken skjedde midt i en massiv snøstorm som rammet det østlige Canada, noe som førte til forsinkelser på flyplassen. Heldigvis ble alle de 80 personene om bord evakuert i god behold.