Flying Wild Hog forklarer hvordan AI kan være fordelaktig for spillutvikling

Kunstig intelligens blir ofte beskrevet som den største trusselen mot kreative verk, og mange frykter hvordan teknologien vil påvirke underholdningsbransjen som helhet. Når dataspillselskapene begynner å ta i bruk kunstig intelligens og inkorporere det i sin praksis, er det naturlig å være bekymret for hvordan det vil forme fremtiden, men Flying Wild Hog og dets narrative leder Maria Borys-Piątkowska forstår at kunstig intelligens er en fordel, forutsatt at den brukes riktig.

Borys-Piątkowska forklarte sine metoder for å utnytte kunstig intelligens, og hvordan den kan bidra til å effektivisere oppgaver som ellers kunne tatt flere hundre timer. Her er hva Borys-Piątkowska fortalte oss under DevGAMM i Portugal nylig:

"Jeg har hørt at Ubisoft allerede har brukt AI, ChatGPT eller andre lignende verktøy. Min holdning til bruk av AI er at jeg bruker det, men jeg bruker det bare til forskningsformål, ikke til å skrive, fordi det å skrive... det kommer faktisk fra meg, fra hjertet mitt. Så jeg vet allerede hva som er skrevet av AI, jeg tror jeg vet det, jeg har en slags intuisjon som gjør at jeg oppdager det. Så jeg foretrekker å skrive, jeg foretrekker å bruke mer energi og tid på å skrive fra meg selv, og det samme krever jeg av mine kolleger.

"Men når det gjelder forskning, og det å dykke ned i kilder og stille spørsmål om ... ok, fortell meg om prekolumbianske, du vet, monstre i Sør-Amerika, for eksempel. Jeg ville... Før AI-æraen ville jeg sannsynligvis brukt hundrevis av timer eller dager på å lete etter spesifikk informasjon. Nå har jeg bare lært meg å spørre ChatGPT eller andre AI-verktøy, og så får jeg bare rammene. Jeg dobbeltsjekker dem selvfølgelig, jeg sjekker alltid om de faktisk forteller meg sannheten, men jeg har i det minste rammer som jeg kan henvise til noen kilder som de faktisk gir meg, og jeg kan sjekke dem, google dem og snevre inn hele, la oss si, posen med ideer og hele kompetansefeltet."

Vi spurte også Borys-Piątkowska om hvordan det var å lage Evil West og Shadow Warrior 3, og hvilke utfordringer det innebar for henne å være hovedrolleinnehaver på to samtidige prosjekter. Ta en titt på hele intervjuet nedenfor for å høre det svaret også.