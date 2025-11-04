Brussel lufthavn stengt etter droneobservasjon

HQ

Vi har nettopp fått nyheten om at luftrommet over Brussel Zaventem lufthavn ble stengt tirsdag kveld etter rapporter om en drone som fløy over flyplassen, ifølge den belgiske allmennkringkasteren VRT.

Alle avganger og ankomster ble midlertidig innstilt tidligere på kvelden etter den første observasjonen. Brussel gjenåpnet luftrommet sitt en kort stund, før det ble stengt igjen etter at en ny drone ble oppdaget.

Charleroi og Liège er også berørt, og omdirigeringene fortsetter

Fly som først ble omdirigert til Liège lufthavn, ble tvunget til å omdirigere igjen etter at en annen droneobservasjon fikk myndighetene til å stenge også denne flyplassen. Charleroi Brussels South Airport meldte senere om lignende restriksjoner.

En talsperson for Skeyes, Belgias sivile luftrommyndighet, sa at den første hendelsen skjedde rundt kl. 20.00 lokal tid, noe som utløste omdirigeringer til flyplassene i Ostend-Bruges og Charleroi. For mer informasjon, sjekk ut innleggene nedenfor.