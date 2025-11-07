Flyplasser i Belgia stengt etter droneobservasjoner (nok en gang)
Flyplasser, atomkraftverk og havner rapporterer om nye observasjoner mens Tyskland forbereder støtte mot droner.
Belgia har opplevd "nok en natt med droneaktivitet", med observasjoner over flyplassene i Brussel og Liège, samt i nærheten av Doels kjernekraftverk, forskningssenteret SCK i Mol og havnen i Antwerpen, ifølge lokale medier.
Begge flyplassene rapporterte kun om mindre forstyrrelser, selv om de gjentatte hendelsene har vekket bekymring bare timer etter at regjeringens nasjonale sikkerhetsråd møttes for å diskutere responsen.
Tyskland går inn for å bistå belgiske myndigheter
Lokale rapporter indikerer at Tyskland vil bidra med anti-dronestøtte for å motvirke den økende trusselen, etter flere uker med forstyrrelser nær sivile flyplasser og militære soner.
I Sverige måtte også Landvetter lufthavn i Göteborg stenge luftrommet sitt midlertidig torsdag kveld etter lignende droneobservasjoner, noe som førte til en etterforskning av mistanke om luftfartssabotasje. For mer informasjon, klikk her.