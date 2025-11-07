Flyplasser i Belgia stengt etter droneobservasjoner (nok en gang)

HQ

Belgia har opplevd "nok en natt med droneaktivitet", med observasjoner over flyplassene i Brussel og Liège, samt i nærheten av Doels kjernekraftverk, forskningssenteret SCK i Mol og havnen i Antwerpen, ifølge lokale medier.

Begge flyplassene rapporterte kun om mindre forstyrrelser, selv om de gjentatte hendelsene har vekket bekymring bare timer etter at regjeringens nasjonale sikkerhetsråd møttes for å diskutere responsen.

Tyskland går inn for å bistå belgiske myndigheter

Lokale rapporter indikerer at Tyskland vil bidra med anti-dronestøtte for å motvirke den økende trusselen, etter flere uker med forstyrrelser nær sivile flyplasser og militære soner.

I Sverige måtte også Landvetter lufthavn i Göteborg stenge luftrommet sitt midlertidig torsdag kveld etter lignende droneobservasjoner, noe som førte til en etterforskning av mistanke om luftfartssabotasje.