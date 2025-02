Flyprisene fra Frankrike stiger når regjeringen øker flyskatten

HQ

Neste måned vil flyreisene fra Frankrike bli dyrere, ettersom regjeringen øker solidaritetsskatten på flybilletter betydelig. Den franske regjeringen begrunner økningen med både økologiske og skattemessige hensyn, men kritikerne hevder at den kan skade landets konkurranseevne på den globale scenen.

Air France anslår at avgiften vil ramme selskapet med 100 millioner euro, og Ryanair truer med å redusere sin virksomhet i Frankrike, og det forventes at tiltaket vil ryste markedet. De nye avgiftene, som vil gjelde for innenriksflyvninger, europeiske flyvninger og langdistanseflyvninger, har som mål å innbringe nesten 1 milliard euro årlig, alt i et forsøk på å redusere Frankrikes voksende underskudd.

Selv om den franske regjeringen forsvarer tiltaket som rettferdig, og påpeker at de rikeste 20 % av befolkningen står for over halvparten av utgiftene til flyreiser, har avgiftsøkningene vakt harme i luftfartsindustrien. De nye reglene er en del av budsjettforslaget for 2025, som ble vedtatt uten avstemning av statsminister François Bayrou. Foreløpig gjenstår det å se om avgiften vil skremme bort flyselskapene eller la passasjerene ta regningen.