Flyselskapene øker prisene og kutter ruter når drivstoffkostnadene stiger

De siste dataene viser at globale flyselskaper øker billettprisene og kutter ruter på grunn av skyhøye drivstoffkostnader knyttet til Iran-krigen, noe som skaper uro i luftfartsindustrien.

Flyselskaper som Delta Air Lines og American Airlines advarte om hundrevis av millioner av dollar i ekstrautgifter, og Delta alene står overfor en kostnadsøkning på 400 millioner dollar i mars på grunn av høyere priser på flydrivstoff.

Krisen har allerede tvunget flyselskaper som Scandinavian Airlines til å kutte noen flyvninger, mens omfattende forstyrrelser i luftrommet og stigende kostnader fortsetter å påvirke globale operasjoner. Bransjeledere sier at situasjonen kan utløse "det største sjokket for luftfarten siden covid-19-pandemien".