Flyselskapet Ryanair er under etterforskning for å ha krevd ekstra betaling for at foreldre skal kunne sitte ved siden av barna sine

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Man skulle tro at flyselskaper, av naturlige grunner, burde plassere foreldre ved siden av barna sine på flyreiser uten å kreve ekstra avgifter av passasjerene. Dette er imidlertid ikke tilfelle for Ryanair.

Det store flyselskapet er under etterforskning av Storbritannias konkurranse- og markedsmyndighet (CMA), og organisasjonen undersøker sannheten bak de eksisterende tilleggsavgiftene som beløper seg til rundt 8 pund ekstra for å sikre at en forelder får sitte ved siden av barnet sitt.

Grunnlaget for etterforskningen er at avgiftene rett og slett er «urettferdige» i henhold til forbrukerlovgivningen, til tross for at Ryanair angivelig også har en bestemmelse i sine vilkår og betingelser som pålegger et «obligatorisk familiesete» som en forelder må betale for når de reiser med et barn mellom to og 11 år.

Ifølge BBC News har CMA uttrykt at målet med undersøkelsen er å forstå om Ryanairs «tilnærming til setereservasjoner kan bety at foreldre blir belastet for at flyselskapet skal oppfylle sine forpliktelser knyttet til barns sikkerhet og funksjonshemming som fastsatt i luftfartsreglene – og vil undersøke for å avgjøre om denne praksisen er i tråd med forbrukerlovgivningen».

Ryanair har allerede gitt ut en uttalelse der de hevder at disse påstandene og undersøkelsen er «falske» og at de «overholder alle relevante lover fullt ut».