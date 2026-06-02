Flytende by for 80 000 mennesker kan endelig bli virkelighet

Den flytende byen kan bli en realitet. Jepp, du leste riktig. Freedom Ship er tilbake i nyhetsbildet - et nesten 1,8 kilometer langt fartøy med plass til opptil 80 000 mennesker.

Ifølge rapportene skal Freedom Ship fungere som et permanent samfunn til sjøs, og ikke bare som nok et luksuriøst cruiseskip. Tanken er at rundt 50 000 mennesker skal kunne bo om bord, samtidig som det skal være plass til et mannskap på rundt 20 000 og 10 000 besøkende.

Planen er at Freedom Ship skal inneholde omtrent alt man kan trenge. Fra skoler til bedrifter, banker, butikker, restauranter og parker. Ja, til og med et eget transportsystem i form av trikker. Alt mens Freedom Ship sakte reiser rundt kloden på en jordomseiling som vil ta mellom to og tre år.

Konseptet ble først skissert på begynnelsen av 1990-tallet av Norman Nixon, og Freedom Cruise Line International jobber nå med å realisere prosjektet. Akkurat nå søker de investorer for å dekke de anslåtte byggekostnadene på rundt 16 milliarder dollar. Hvis finansieringen kommer på plass, håper prosjektledelsen å kunne begynne byggingen i løpet av de nærmeste årene.