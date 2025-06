Flytt deg Mario Kart World, Paw Patrol Rescue Wheels: Championship lanseres denne høsten

Det er en fantastisk tid å være fan av gokartspill. Ikke bare er Mario Kart World i alles tanker, men senere i år kan vi se frem til Sonic Racing: Crossworlds, et nytt Garfield Kart, og til og med et ekstra Paw Patrol -alternativ også.

Jepp, et spill kjent som Paw Patrol Rescue Wheels: Championship har blitt kunngjort, med dette satt til å komme på PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, og Switch 31. oktober. I motsetning til noen av de tidligere spillene i serien, vil dette fokusere utelukkende på monstertruckracing, og det vil inneholde 12 baner å mestre, tre arenaer å erobre (Adventure Bay, Mountain og Foggy Bottom), en haug med spillbare figurer og spesielle evner å bruke som kombineres med racingteknikker for å krydre spillingen.

Fra Outright Games får vi vite at det vil være solospill, lokalt samarbeid og delt skjerm, og at spillet er designet for et publikum helt ned i treårsalderen. Det har et Monster Truck Transformation -system som gjør det mulig for spillerne å gjøre vanlige kjøretøy om til monstertrucker midt i løpet, samtidig som de utfører spennende stunts og triks.

Administrerende direktør Stephanie Malham uttaler følgende om spillet "Med Paw Patrol Rescue Wheels: Championship ønsket vi å skape en spesiell og tilgjengelig racingopplevelse som hele familien kan ha glede av sammen. Monster truck-transformasjonsfunksjonen tilfører en spennende ny dimensjon til spillet som vi tror vil begeistre fansen. Vi har jobbet tett med Nickelodeon for å sikre at dette spillet fanger opp moroa og eventyret som har gjort PAW Patrol til et globalt fenomen."

Se annonseringstraileren for spillet nedenfor.