Flytt deg over Avatar: Ild og aske, The SpongeBob Movie: Search for SquarePants ser ut til å bli julens kinosuksess

Desember er alltid en av de travleste tidene på året for kinogjengere og kinofans, ettersom det er i denne perioden vi får se noen av årets største blockbustere. Slik blir det også i 2025, da Avatar: Fire and Ash har premiere 19. desember, men den blir langt fra alene.

Paramount har avslørt at The SpongeBob Movie: Search for SquarePants kommer til kinoer over hele verden fra samme dato (for de i Storbritannia er premieredatoen 26. desember). Jepp, en helt ny film med Tom Kennys berømte undervannshovedperson i hovedrollen er på vei, og det blir et særegent prosjekt som vil bruke en mer uvanlig animasjonsstil kombinert med noen live-action-øyeblikk.

Når det gjelder hva denne filmen handler om, forklarer synopsis: "Svampebob og vennene hans Bikini Bottom setter seil i deres største, helt nye, kan ikke gå glipp av filmbegivenhet noensinne ...The SpongeBob Movie: Search for SquarePants. Svampebob er desperat etter å bli en stor fyr, og setter seg fore å bevise sitt mot overfor Krabbe ved å følge etter Den flyvende hollender - en mystisk, sverdsprutende spøkelsespirat - på et komedieeventyr til sjøs som tar ham til havets dypeste dyp, der ingen Svamp har vært før."

Med alt dette i bakhodet, sjekk ut teaser-traileren for filmen nedenfor.