Flytt deg over Clair Obscur: Expedition 33, et nytt spill er Metacritics toppspill i 2025

HQ

Nostalgi, det blir aldri gammelt, gjør det vel? Du kan ha en spillutgivelse for to år siden, og fortsatt presse på for en nyutgivelse bare for å minne alle på hvor bra det var. Det er litt tøft å kalle Nintendo for å gjøre det, med tanke på at det er den splitter nye Switch 2 og alt, men The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom har kommet tilbake for å hevde kronen som det beste spillet i 2025 så langt.

Det er ifølge Metacritic, som nå ser både The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom og The Legend of Zelda: Breath of the Wild på de to øverste plassene. Et faktisk 2025-spill, Clair Obscur: Expedition 33, har blitt degradert til nr. 3 etter nesten to måneder på toppen. Men med tanke på at både Breath of the Wild og Clair Obscur opprettholder en poengsum på 93, er det mer rettferdig å si at de ligger på delt andreplass for i år.

Dette vil helt sikkert føre til spørsmål om vi virkelig anser Tears of the Kingdom for å være det beste spillet i 2025. De fleste vil forståelig nok si nei, men det kan være forvirrende å se en 2023-tittel swoop inn til en topplassering basert på tidligere suksess. Med en poengsum på 95 også, må vi se om noe kan velte Tears of the Kingdom i år.