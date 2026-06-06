Flytt deg over Dredge, Dreadmoor ser ut til å være din neste mørke fiskeeventyrbesettelse

Under Day of the Devs-sendingen som etterfulgte Summer Game Fest, var utvikleren Dream Dock til stede for å dele et nytt blikk på sitt kommende førstepersons fiskeeventyr kjent som Dreadmoor.

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I dette spillet skal spillerne begi seg ut på åpent vann i en verden under vann som har blitt rystet av en katastrofe i fortiden. Målet er å dra inn fisk, oppgradere båten din, bekjempe monstrøse skapninger og ellers leve for å overleve en dag til i en verden som ikke akkurat er et drømmelandskap.

Med Dreadmoor planlagt å lanseres senere i år på PC, så den siste smaken av spillet at utvikleren delte massevis av nye bilder for prosjektet, som du kan se nedenfor.