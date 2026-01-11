Flytt deg, Knives Out, for Agatha Christies Seven Dials ser ut til å bli din neste Netflix-krimbesettelse

HQ

Desember 2025 var måneden for Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, da den anerkjente krimfilmen kom på Netflix og fanget oppmerksomheten til mange fans. Nå følger strømmetjenesten opp med nok en krimserie i sitt arsenal, og ønsker å adaptere et av verkene til den berømte forfatteren Agatha Christie.

Allerede neste uke, den 15. januar, vil streamingplattformen utvides med Agatha Christie's Seven Dials, en begrenset serie som spenner over tre episoder og ser ut til å fortelle historien om den unge aristokraten Lady Eileen "Bundle" Brent, alt mens hun oppklarer en merkelig sak rundt drapet på hennes kjærlighetsinteresse i familiehjemmet hennes.

Med Mia McKenna-Bruce i hovedrollen har serien et par store navn tilknyttet seg, deriblant Helena Bonham Carter og Martin Freeman. Hvis den blir en suksess, vil den utvilsomt bane vei for flere Agatha Christie-filmatiseringer med "Queen of Crime" i hovedrollen på Netflix.

Nå som premieren nærmer seg, kan du sjekke ut det offisielle sammendraget og traileren nedenfor.

"Når en overdådig fest på et landsted ender i mord, setter en vittig ung aristokrat seg for å løse mysteriet i denne filmatiseringen av Agatha Christies roman."