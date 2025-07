Flytt dere, Mario, Sonic og Kirby, for Garfield Kart 2 ser ut til å stjele rampelyset i september

HQ

Av en eller annen sprø grunn har 2025 raskt blitt året for kartracing. Det som opprinnelig startet som et år der vi forventet at Mario Kart World og Sonic Racing: Crossworlds skulle konkurrere om tittelen, ble det i løpet av noen få uker avslørt at Kirby Air Riders også ville kjempe om tronen, og det samme ville en Garfield Kart oppfølger.

Vi vet ennå ikke når Kirby Air Riders lanseres (selv om det blir innen utgangen av året), og med Mario Kart World allerede tilgjengelig og Sonic Racing: Crossworlds planlagt for slutten av september, lurer du kanskje på når Garfield Kart 2 - All You Can Drift kommer inn i bildet. Det lasagneelskende, mandagshatende kattedyret frykter verken rørleggere, pinnsvin eller rosa trusler, ettersom kartracingoppfølgeren vil debutere i begynnelsen av september.

Fra og med 10. september kan du spille spillet som samler en rekke kjente Garfield-figurer til gokart-racing-action, inkludert Futte, Nermal, Jon, Liz og mange flere. I den nyeste traileren for spillet får vi se mange av disse karakterene i aksjon, noen i spennende kostymer og med temabiler.

Sjekk den ut nedenfor for å se om du bør sikre deg en kopi av Garfield Kart 2 - All You Can Drift for enten PC, PS5, Xbox Series X/S eller Switch 2.