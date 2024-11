Flytt deg over Moo Deng, Edinburgh Zoo har nettopp introdusert verden for pygméflodhesten Haggis Den unge kalven ble født for noen dager siden, og er en del av et forsøk på å øke antallet av den sterkt truede arten.

HQ Verden ble nylig overrasket av en bedårende pygméflodhestekalv ved navn Moo Deng, som ble svært populær etter at de thailandske dyrepasserne ofte oppdaterte fansen med søte videoer om dyret. Men som det er med alle virale sensasjoner, har Moo Deng blitt langt mindre populær i disse dager. Edinburgh Zoo ønsker imidlertid å kapitalisere på den tidligere stjernestatusen til Moo Deng ved å introdusere verden for en annen pygméflodhestkalv. Den ble født veldig nylig og er kjent som Haggis, og i kunngjøringen X innlegget, blir vi fortalt : "Otto og Gloria har fått en ELSKELIG dvergflodhestkalv! Hun har det bra, men vi holder flodhesthuset stengt inntil videre, slik at våre dyktige dyrepassere kan holde et våkent øye med moren og ungen i denne følsomme tiden." Dette er en annonse: Selv om Haggis er helt bedårende, har Edinburgh Zoo brukt kunngjøringen til å minne fansen på at pygméflodhester er en sterkt truet dyreart, og at det bare finnes anslagsvis 2 500 flodhester igjen i naturen. Forhåpentligvis vil stjernestatusen til Moo Deng og Haggis føre til den endringen som må til for å sikre overlevelsen til denne fantastiske dyrearten. Edinburgh Zoo