Flytt deg over Moo Deng, et nytt babydyr erobrer hjertene til mennesker over hele verden Junjun er bare 11 måneder gammel, og trekker allerede publikum.

Med Moo Deng, Haggis og nå Junjun ser det ut til at 2024 kan bli året for søte dyreunger. Men i stedet for en pygméflodhestunge er Junjun en 11 måneder gammel brunbjørnunge som har sjarmert alle i dyrehagen i Shanghai. Junjun er håndoppdratt fra fødselen av og har blitt vant til et liv i luksus, og leker med en overflod av leker i innhegningen sin. "Alle liker en så livlig og aktiv bjørneunge", sier dyrepasseren Yang Junjie til Reuters. "Han kan leke i utstillingsområdet hele dagen, og tiltrekker seg alles oppmerksomhet." Junjun blir sett av publikum annenhver dag, men hans påfunn har raskt gjort ham til en stjerne på sosiale medier. Favorittleken hans er tilsynelatende å jage med vokterne sine, først løper han etter dem, og så lar han dem løpe etter seg.