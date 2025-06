Flytt deg over Rematch, Super Mario Strikers kommer til Nintendo Switch Online neste uke

Sommeren er tradisjonelt sett en roligere periode for fotball rundt om i Europa, ettersom mange ligaer tar en pause og i stedet prioriterer internasjonalt spill, men i år er det litt annerledes ettersom Club World Cup er i full gang. Dette, kombinert med den nylige lanseringen av Sloclap's Rematch, har ført til at fotball er kongen i sportsverdenen for øyeblikket, både i den virkelige og virtuelle verden, og den siste utviklingen vil bare forsterke dette.

Nintendo har avslørt at Super Mario Strikers kommer til å bli en del av Nintendo Switch Online + Expansion Pack's GameCube-sortiment så snart som 3. juli. Det originale spillet, som førte til en rekke oppfølgere, inkludert det nylige Mario Strikers: Battle League Football, kommer til tjenesten, og som Nintendo uttrykker det, og tilbyr følgende :

"Kampene utspiller seg med hvitglødende hastighet, intensitet og kjente gjenstander, som skjell og sopp, for å gi deg et løft i å knuse motstanderen din. Men den virkelige nøkkelen til å vinne er Super Strike, et kraftig skudd som kan gi deg to poeng på en gang! Hopp rett inn i spillet med enkle kontroller, finpuss teknikken din, og slå deg løs på banen sammen med Mario og vennene hans!"

Nå som lanseringen snart er her, kan du sjekke ut annonseringstraileren nedenfor.