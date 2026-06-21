Flytt deg, Weird Al: Marvel kunngjør et samarbeid med The Muppets

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Nylig rapporterte vi om nyheten om at DC skulle samarbeide med Weird Al Yankovic om et spesielt crossover-event i tegneserieform, der den ikoniske parodipopstjernen slo seg sammen med Superman og Batman for et dimensjonshoppende eventyr. Med tanke på den stadige maktkampen mellom DC og Marvel burde vi nok ha sett dette forsøket på å overgå hverandre komme.

Marvel har nå kunngjort et crossover-event med The Muppets Show. I september kommer «The Muppets Take The Marvel Universe», der dukkene krasjer inn i Marvel-universet for en stor 50-årsfeiring av The Muppet Show, hvor «helt nye historier» er lovet. Vi har fått vite at dette blir et engangsevent, og at det vil bli utforsket en rekke ulike historielinjer.

Forfatter Chip Zdarsky og tegner Pete Woods vil la Kermit the Frog, Fozzie Bear, Spider-Man, Miss Piggy, Black Panther, Wolverine, Emma Frost og flere møtes i en historie som dreier seg om at Rowlf the Dog blir kidnappet av Mojo i et forsøk på å starte en ny strømmetjeneste.

I tillegg vil forfatter Kyle Starks og tegner Mike Henderson samarbeide om en episode på Muppet Labs, der Dr. Bunsen Honeydew og Beaker kommer i konflikt med Bruce Banner og Hank Pym i forbindelse med et eksperiment med gammastråler og Pym-partikler.

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Videre skal forfatteren Ashley Allen og tegneren Paco Medina se hva som skjer når Clea blir syk og Doctor Strange ber den svenske kokken om hjelp for å løse krisen.

Forfatter MacKenzie Cadenhead og tegner David Baldeon vil deretter vise hva som skjer når kaptein Link Hogthrob, førstestyrmann Piggy og dr. Julius Strangepork møter Rocket Raccoon og Groot i verdensrommet.

Og til slutt er det også lovet andre historier fra forfatterne Phillip Kennedy Johnson og Adam F. Goldberg, samt tegnerne E.J. Su og Athila Fabbio.

Utgaven kommer ut 23. september, og du kan se omslaget av Nick Bradshaw nedenfor.

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