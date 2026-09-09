Flyvningene i Storbritannia er i gang igjen etter at nesten 2 000 ble innstilt, men det forventes flere forsinkelser

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Tirsdag ble nesten 2 000 flyvninger kansellert over hele Storbritannia, etter at det ble rapportert om et problem med flykontrollen som førte til at flyene måtte holdes på bakken. Hundretusener av passasjerer ble berørt, og selv om flyene igjen er i luften fra Storbritannia onsdag, er det frykt for flere forsinkelser.

Det flere timer lange driftsavbruddet er bekreftet av flykontrolltjenesten NATS, og transportminister Heidi Alexander skal få en redegjørelse fra sjefen Martin Rolfe om hvordan avbruddet oppstod, og hva som kan gjøres for å forhindre at det skjer igjen.

Ifølge BBC News har Rolfe beklaget forsinkelsene som skyldes driftsstansen. «Jeg forstår fullt ut frustrasjonen... vi tar fullt ansvar for dette,» sa han i programmet «Today» på Radio 4. NATS har utelukket et cyberangrep som årsak til driftsstansen.

Flyvningene er i ferd med å gjenopptas, men flyplassene Heathrow og Gatwick advarer om at det vil ta tid før driften er tilbake til normal. Fly har kunnet ta av fra Gatwick, men forsinkelsene varierer fra ti minutter til to timer.