FN anklager Russland for forbrytelser mot menneskeheten i Ukraina

En ny rapport fra en FN-kommisjon har konkludert med at Russlands omfattende bortføringer og mishandling av ukrainere under den fullskala invasjonen utgjør forbrytelser mot menneskeheten (via Reuters).

Sivile i russiskokkuperte områder ble arrestert, tvangsdeportert og utsatt for brutale avhør, ofte ledet av russiske sikkerhetsorganer. Funnene beskriver et mønster av tortur, seksuell vold og tvungne forsvinninger.

Mens Russland avviser rapporten som partisk og politisk motivert, oppfordrer Ukraina FN til å forlenge kommisjonens mandat slik at den kan fortsette etterforskningen. Inntil videre gjenstår det å se hvordan det internasjonale samfunnet vil reagere.