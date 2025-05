FN avviser å delta i USA-ledet hjelpeinitiativ for Gaza

HQ

Siste nytt om Israel og Palestina . Vi vet nå at FN har takket nei til å delta i en USA-støttet humanitær operasjon i Gaza, med henvisning til at planen mangler nøytralitet, upartiskhet og uavhengighet.

"Denne distribusjonsplanen er ikke i samsvar med våre grunnleggende prinsipper, inkludert prinsippene om upartiskhet, nøytralitet og uavhengighet, og vi kommer ikke til å delta i dette", sa en talsperson for FN til journalister torsdag.

Israel bekreftet at de vil støtte innsatsen ved å legge til rette for tilgang, men at de ikke vil stå for selve distribusjonen av hjelpen. Amerikanske myndigheter er fortsatt åpne for alternative tilnærminger som sikrer at hjelpen når frem til de sivile uten å bli omdirigert, så det gjenstår å se hvordan situasjonen vil utvikle seg.