FN bekrefter at 3I/ATLAS er gjenstand for en formell planetforsvarsøvelse

FN har bekreftet at kometen 3I/ATLAS er gjenstand for en offisiell planetforsvarsøvelse, som er en del av øvelsen 8th International Asteroid Warning Network (IAWN). Kampanjen, som pågår fra 27. november 2025 til 27. januar 2026, tester den globale beredskapen for potensielle Near-Earth Object-trusler.

3I/ATLAS ble oppdaget 1. juli 2025 av Chiles ATLAS-teleskop, og er bare den tredje interstellare kometen som er bekreftet å ha passert gjennom solsystemet. Selv om den ikke utgjør noen trussel (den vil nærme seg jorden på 270 millioner kilometers avstand den 19. desember), gjør kometens unike bane og aktive kometfunksjoner den til et idealt mål for astrometriske øvelser.

Kampanjen involverer IAWN, Space Mission Planning Advisory Group (SMPAG) og FNs kontor for romfartssaker (UNOOSA), og har som mål å forbedre observasjonsteknikkene, forbedre baneforutsigelsene og styrke den internasjonale koordineringen innen planetforsvar.