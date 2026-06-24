FN ber om større miljømessig åpenhet fra AI-selskaper

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For noen dager siden fikk vi vite at Anthropic hadde sluttet seg til koalisjonen for karbonfjerning, Frontier, sammen med noen andre store teknologiselskaper, men selv om dette vil hjelpe oppstartsbedrifter innen karbonfjerning de neste årene, har det store problemet med AI-selskapene alltid vært det reelle miljøavtrykket de etterlater seg.

Derfor etterlyser FNs generalsekretær Antóni Guterres større åpenhet på dette området, da han ønsker at de store AI-selskapene offentliggjør den fulle påvirkningen på vannforbruk, karbonutslipp og arealbruk som deres ressurskrevende datasentre medfører. Energiforbruket til disse anleggene, i tillegg til deres intensive bruk av vann til kjøling, har blitt et stort klimaproblem det siste tiåret. Guterres advarer om at de innen 2030 kan komme til å forbruke mer strøm enn nesten fem land til sammen, og nok vann til å dekke de grunnleggende behovene til de 1,3 milliarder menneskene som bor i Afrika sør for Sahara i et helt år.

FNs mål er at veksten innen kunstig intelligens skal drives av fornybar energi, og ikke av mer fossilt brensel. Guterres oppfordrer disse selskapene til å drive alle datasentre med ren energi innen fire år, samtidig som han ber fossilbrenselindustrien om å redusere metanutslippene ved å tette lekkasjer og sette en stopper for rutinemessig fakling (den vanlige praksisen med å brenne av overskuddsgass ved olje- og gassanlegg).

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Kilde: Reuters.