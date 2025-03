FN halverer matrasjonene til rohingya-flyktninger på grunn av pengemangel

HQ

FN har bekreftet at de vil kutte matrasjonene til rohingya-flyktninger i Bangladesh fra 12,50 dollar til bare 6 dollar per måned fra og med 1. april 2025, på grunn av utilstrekkelige midler (via Reuters).

Beslutningen, som berører verdens største flyktningleir i Cox's Bazar, forventes å forverre en allerede alvorlig situasjon, ettersom flyktningene - de fleste av dem flyktet fra voldelige utrenskninger i Myanmar - kjemper for å overleve på den reduserte hjelpen.

Selv om WFP gjorde en innsats for å sikre donasjoner for å opprettholde rasjonene, klarte de til slutt ikke å nå finansieringsmålene sine. Dette kuttet forventes å legge en enorm belastning på familier som allerede lever under overfylte forhold med begrenset tilgang til arbeid eller utdanning.

Tidligere reduksjoner i matvareassistansen har allerede ført til høyere underernæringsrater blant barn, og med den nye reduksjonen vil leirenes innbyggere stå overfor en enda større utfordring, og hjelpearbeidere frykter at situasjonen kan bli mye verre uten en reversering.

Den reduserte bistanden kommer som et resultat av kutt i utenlandsbistanden fra USA, som lenge har vært en viktig bidragsyter til den humanitære innsatsen, noe som etterlater et betydelig hull i støtten som er tilgjengelig for flyktningene.

Med stadig stigende matvarepriser i regionen er den nye rasjonen knapt nok til å dekke grunnleggende behov, noe som har ført til utbredt bekymring for at det kan føre til økt sult, sykdom og utrygghet i leiren. Foreløpig gjenstår det å se hvordan situasjonen vil utvikle seg.