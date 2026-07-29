FN har advart om en økning i menneskehandel med sikte på tvangsarbeid i svindelsentre over hele Asia

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Du har uten tvil hørt om (og kanskje til og med vært offer for eller mål for et forsøk fra) et svindelsenter for telefon- eller nettsvindel med base i Asia, særlig i land som India, Pakistan eller Bangladesh, der de kriminelle nettverkene som driver med denne typen nettkriminalitet – med formål å svindle og stjele fra folk i Vesten – er konsentrert. Ikke bare ser det ut til at disse organisasjonene vokser, men en FN-rapport advarer også om at de ansetter arbeidere mot deres vilje, utsettes dem for slavearbeid og til og med kidnapping og seksuelt misbruk, samtidig som de utvider virksomheten til nye områder.

Denne informasjonen kommer fra en ny rapport fra FNs migrasjonskontor (via Reuters), som viser at det har dukket opp enorme svindelsentre som sysselsetter opptil 300 000 arbeidere i Myanmar, Kambodsja og Laos, og at en betydelig andel av disse menneskene ble tvunget til å arbeide der mot sin vilje, gjennom trusler og vold, samtidig som de led av psykiske problemer som følge av langvarig isolasjon og seksuelle overgrep begått mens de var i fangenskap.

Selv om innsatsen fra land som Thailand bidrar til å avdekke og bryte ned noen av disse nettverkene for menneskehandel og arbeidsutnyttelse, gjenstår det fortsatt mye arbeid på globalt nivå. Ifølge IOM kommer ofrene for menneskehandel drevet av disse kriminelle organisasjonene fra mer enn 80 land.

«IOM etterlyser fortsatt støtte til ofre for menneskehandel gjennom beskyttelse, trygg hjemreise og reintegrering, samtidig som innsatsen for å øke bevisstheten i befolkningen om menneskehandlernes taktikker må trappes opp, slik at folk kan gjenkjenne risikoene og vite hvor de skal søke hjelp.»