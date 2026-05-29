FN har dokumentert seksualisert vold i krigen i Ukraina og i de israelsk-okkuperte palestinske områdene

HQ

Israel og Russland er satt opp på FNs svarteliste for seksualisert vold i konflikter, ifølge en rapport som AFP har sett, og som er gjengitt av DW og YLE. Rapporten vil nå bli sendt til medlemmene av FNs sikkerhetsråd.

Ifølge rapporten har FN dokumentert seksualisert vold i krigen i Ukraina og i de israelsk-okkuperte palestinske områdene. Fanger har rapportert om seksuell vold begått av israelske og russiske styrker.

Ifølge rapporten ble det i fjor dokumentert seksualisert vold mot palestinske fanger i Israel og de palestinske områdene. Ifølge FN er overgriperne representanter for det israelske forsvaret, sikkerhetsstyrkene og fengselsvesenet. Funnene er ikke fullstendige, ettersom FN-representanter har blitt nektet adgang til israelske fengsler.

For Russlands del belyser rapporten seksuell vold i de ukrainske områdene som er okkupert av Russland, og også på russisk side. Ifølge FN er volden utført av de væpnede styrkene og fengselsvesenet. Volden har særlig vært rettet mot krigsfanger.

Ifølge FNs menneskerettighetsobservatører i Ukraina er det dokumentert mer enn 300 tilfeller av seksuell vold under krigen. De aller fleste tilfellene har vært rettet mot menn.