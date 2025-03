FN kutter støtten til rohingya-flyktninger i Indonesia som følge av USAs kutt i støtten

HQ

Rohingya-flyktningene i Indonesia står overfor en voksende krise etter at FNs migrasjonsbyrå, Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM), kutter viktig bistand på grunn av manglende finansiering fra sin største donor, USA, ifølge kilder (via Reuters).

Fra og med 5. mars vil over 900 rohingya-flyktninger i byen Pekanbaru miste tilgangen til helsetjenester og kontantstøtte, slik at de blir helt avhengige av begrensede ressurser. Disse flyktningene, som har flyktet fra forfølgelse i Myanmar og Bangladesh, har ingen mulighet til å tjene penger, ettersom de ikke har lov til å jobbe i Indonesia.

Avgjørelsen kommer som en del av de omfattende kuttene i USAs utenlandsbistand, som ble iverksatt under Trump-administrasjonen, og som har ført til at den humanitære sektoren har måttet kjempe for å håndtere konsekvensene av disse økonomiske begrensningene. Lokale myndigheter søker nå etter alternative løsninger for å forebygge uro og sikre velferden til både flyktninger og lokalbefolkningen.