FN-rådet forlenger mandatet for LHBT-rettigheter til tross for at USA trekker seg

Siste nytt om USA . FNs menneskerettighetsråd har stemt for å fornye mandatet til en uavhengig ekspert på LHBT-rettigheter, til tross for økende internasjonal motstand og at USA har trukket seg fra sin tidligere støtte.

"Fornyelsen av dette mandatet er en gnist av håp i en tid der reaksjonære krefter verden over forsøker å bryte ned fremskritt som våre samfunn har kjempet så hardt for å oppnå", sier Julia Ehrt, administrerende direktør i kampanjegruppen ILGA World.

Avgjørelsen ble hilst velkommen av rettighetsgrupper som et sjeldent tegn på fortsatt engasjement. Ekspertens arbeid, som fokuserer på å dokumentere overgrep og fremme dialog, vil fortsette til tross for økende motreaksjoner fra flere stater og en endret amerikansk politikk under Trump-administrasjonen.