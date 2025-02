FN-sjef presser på for samtaler mens Kongo-konflikten eskalerer

HQ

Mens M23-opprørerne rykker nærmere Bukavu i Den demokratiske republikken Kongo, har FNs generalsekretær Antonio Guterres i en tale nylig understreket det presserende behovet for dialog, og advart om at fortsatte kamper kan kaste regionen ut i ytterligere kaos.

Opprørerne, som angivelig støttes av Rwanda, har rykket sørover etter at de inntok Goma, og ledere fra afrikanske regionale blokker har oppfordret til direkte forhandlinger - et alternativ president Felix Tshisekedi har avvist. I mellomtiden vurderer EU mulige tiltak mot Rwanda, og USA har truet med sanksjoner mot tjenestemenn fra begge land.

Til tross for at Rwanda benekter å være involvert, er spenningen fortsatt høy ettersom det kommer motstridende rapporter om opprørernes nøyaktige posisjon i Bukavu, noe som gjør at byen er svært spent. Foreløpig gjenstår det å se om diplomatisk innsats kan forhindre ytterligere eskalering, eller om regionen er på vei mot en dypere krise.