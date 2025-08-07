FN-tjenestemann advarer mot katastrofale konsekvenser dersom Israel okkuperer Gaza

HQ

Miroslav Jenca, FNs assisterende generalsekretær for Europa, Sentral-Asia og Amerika, advarte under et møte i Sikkerhetsrådet om at Israels annonserte planer om å ta kontroll over hele Gazastripen vil få "katastrofale konsekvenser". FN-toppen sa at det kunne "sette livene til de gjenværende gislene på Gaza-stripen ytterligere i fare" og være katastrofalt for millioner av palestinere.

Jenca la til at Gaza "er og må forbli en integrert del av en fremtidig palestinsk stat". Så langt kontrollerer Israel 75 prosent av Gaza. I de sonene som ikke er det, bor det over to millioner palestinere. Ifølge FN er 87 % av Gazastripens overflate i militariserte soner eller under evakueringsordre (via BBC).

Noen har antydet at trusselen om en total okkupasjon er en taktikk for å legge press på Hamas etter at våpenhvileforhandlingene brøt sammen. Store deler av den israelske befolkningen er imidlertid imot krigen, og det samme gjelder enkelte militære ledere.

FN-tjenestemannen fordømte også begrensningen av humanitær bistand, og at "den hjelpen som tillates å komme inn, er grovt utilstrekkelig". Det er anslått at av de 60 000 menneskene som er drept i Palestina, har mer enn 1200 blitt drept siden slutten av mai i forsøk på å få tilgang til mat og forsyninger.