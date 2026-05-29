FN vil gjøre den digitale verden trygg for barn

FNs menneskerettighetssjef Volker Turk har gjort det klart at stater må tvinge teknologigiganter til å bli bedre på barnesikkerhet, ifølge The Straits Times og YLE. Han fortsetter, at skade på barn var det direkte resultatet av forretningspraksis og designvalg.

"Den digitale verdenen som kobler barn til læring, fellesskap og kreativitet, utsetter dem også for reelle risikoer for deres sikkerhet, personvern og velvære.

"Å styrke beskyttelsen av barn på nettet er en presserende prioritet som vi må sørge for at ikke bare blir gjort - men at det blir gjort riktig."

Og selvfølgelig sa Turk at de som skader barn på nettet, må holdes ansvarlige for handlingene sine.

Turks kontor har utarbeidet et sett med ti retningslinjer med tittelen "Getting Children's Safety Online Right", som inneholder forslag til hvordan man kan gjøre den digitale verden trygg for barn. Blant disse retningslinjene er at tiltakene bør være underlagt uavhengig tilsyn, med juridiske konsekvenser som virker avskrekkende.