FNACs interne database avlører Switch 2-tilbehør og spill

Etter den nylige GameStop-databaselekkasjen har den franske forhandleren FNAC nå dukket opp med sine egne oppføringer for Switch 2. Disse inkluderer potensielle pakker og tilbehør, pluss et spill fra Take-Two. Ryktene om utgivernes planer for den nye konsollen er med på å kaste bensin på bålet, og titler som Tekken 8, FIFA og Red Dead Redemption 2 er angivelig på vei (som forklart av det andre innlegget du kan se nedenfor, de samsvarer med EAN). Selv om ingenting er bekreftet, tikker klokken med Nintendos regnskapsår som avsluttes i mars 2025.

I dette tilfellet sier et bilde mer enn tusen ord, så ta en titt nedenfor for å se alle oppføringene selv.