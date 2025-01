FNACs interne database lekker Switch 2-tilbehør og spill

HQ

Etter den nylige GameStop-databaselekkasjen har den franske forhandleren FNAC nå dukket opp med sine egne oppføringer for Switch 2. Disse inkluderer potensielle pakker og tilbehør, pluss et spill fra Take-Two. For å fyre opp under ilden sirkulerer det rykter om utgivernes planer for den nye konsollen, med titler som Tekken 8, FIFA og Red Dead Redemption 2 som angivelig er på vei (som forklart av det andre innlegget du kan se nedenfor, de samsvarer med EAN). Selv om ingenting er bekreftet, tikker klokken med Nintendos regnskapsår som avsluttes i mars 2025.

I dette tilfellet sier et bilde mer enn tusen ord, så ta en titt nedenfor for å se alle oppføringene selv.