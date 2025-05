Fnatic låser Warzone- og Teamfight Tactics-troppene når de lager opp for Esports World Cup

HQ

Hvert år, rett før Esports World Cup skjer, ser vi etablerte organisasjoner signere mega-antall lag og spillere for å gi dem best mulig mulighet i Club Cup mesterskapsdelen av festivalen, der resultatene fra hver av de respektive turneringene går inn i den samlede rangeringen.

Med dette i bakhodet har Fnatic nå signert to nye spillerlister, med særlig fokus på Call of Duty: Warzone 2.0 og Teamfight Tactics. Når vi snakker om førstnevnte først, kan vi forvente at tre spillere skal representere Fnatic, med de som er Henrijs "Enxiun" Kukulitis, Joni "Patzukka" Nikkanen og Patryk "Zachar" Zachar.

Fnatic forklarer hvorfor disse tre er valgt ut: "Etter å ha utforsket en rekke globale lister, ble vi mest imponert over dette laget på grunn av deres rene dedikasjon og langsiktige forpliktelse til tittelen, matchet med deres robuste erfaring i Warzone-formatet som spilles på EWC25."

Når det gjelder Teamfight Tactics, fire spillere og en analytiker er valgt, med disse personene; Clément "ArmaTruc" Perrot, "Bensac", Clément "Clemou" Bemer, Hugo "Yaroy" Gacoin og "Joyx".

Når det gjelder hvorfor disse fem ble valgt, forklarer Fnatic resonnementet: "Under rekrutteringsprosessen ble vi grundig imponert over denne vaktlistenes individuelle ferdigheter, profesjonalitet og 4v4-stamtavle. Vi gleder oss til å få dem til å representere Black and Orange!"