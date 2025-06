FNs atomsjef er klar til å besøke Iran etter Israels angrep på Iran

HQ

Siste nytt om Israel og Iran . Sjefen for FNs atomovervåkningsorgan har sagt seg villig til å besøke Iran for å evaluere situasjonen etter at israelske angrep nylig skal ha skadet atomanlegget i Natanz.



Det kan interessere deg: Israel slår til mot Iran i en eskalerende konflikt om kjernefysiske kapasiteter.



"Jeg oppfordrer alle parter til å utvise maksimal tilbakeholdenhet for å unngå ytterligere eskalering. Jeg gjentar at enhver militær aksjon som setter sikkerheten til atomanleggene i fare, kan få alvorlige konsekvenser for befolkningen i Iran, regionen og andre steder," sier Grossi i sin uttalelse.

Selv om iranske myndigheter bekreftet at andre store anlegg ikke var berørt, og at strålingsnivået ikke har økt, manet Grossi til tilbakeholdenhet og advarte mot farene militære aksjoner utgjør for atomsikkerheten. Han gjentok at diplomatiske løsninger fortsatt er den eneste farbare veien videre.