FNs matvarekonvoier plyndret i nødhjelpskaoset i Gaza

Siste nytt om Israel og Palestina . Vi vet nå at flere av FNs matbiler ble plyndret i Gaza i løpet av natten, bare timer etter at folkemengder inntok et USA-støttet nødhjelpsområde som var ment å effektivisere nødhjelpsleveransene, opplyser innbyggere i Gaza onsdag.

Vitner rapporterte om desperate scener, med barrierer som ble satt opp for å avskjære forsyninger før de nådde frem til de tiltenkte mottakerne. Systemet, som ble innført uten støtte fra internasjonale organisasjoner, har blitt kritisert på grunn av manglende sikkerhet og nøytralitet.