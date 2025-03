FNs matvareprogram vil kutte bistanden til over én million mennesker i Myanmar

HQ

Mens den politiske krisen i Myanmar fortsetter å tilspisse seg, kunngjorde Verdens matvareprogram (WFP) fredag at de vil bli tvunget til å stanse bistanden til over en million mennesker fra neste måned (via Reuters).

Landet sliter allerede under vekten av konflikt, fordrivelser og restriksjoner, og WFP understreket at denne beslutningen kommer på et tidspunkt da behovet for humanitær bistand er større enn noen gang.

Nedskjæringene vil få alvorlige konsekvenser for sårbare befolkningsgrupper, inkludert internt fordrevne rohingya-muslimer, som er helt avhengige av hjelp for å overleve. Myanmars junta undertrykker informasjon om matvarekrisen, og utsiktene er fortsatt dystre for dem som er i desperat nød.