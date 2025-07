FNs utviklingskonferanse: Varme og tomme seter overskygger arrangementet

HQ

Siste nytt om Spania . På FNs flaggskipkonferanse om utviklingsfinansiering i Sevilla kastet tomme seter og fraværende ledere en lang skygge over ambisjonene om å takle global ulikhet og klimasårbarhet. Til slutt trakk USAs representanter seg helt ut.

"Hele verdenssamfunnet var veldig redd for å komme hit fordi ett land ikke deltok", sier FNs assisterende generalsekretær Marcos Neto. "Men dokumentet endte opp med å fungere... Jeg reiser herfra lykkelig, med mer optimisme enn jeg trodde jeg skulle reise herfra med."

Til tross for at man forsøkte å styrke samarbeidet og finansieringsmekanismene, var det bare en håndfull nasjoner som engasjerte seg på en meningsfull måte, mens mange donorer flyttet fokuset over på hjemlige prioriteringer. En endelig avtale ble inngått, noe som gir håp, men det er fortsatt usikkert om det vil føre til noen meningsfull fremgang.