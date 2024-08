Foamstars blir gratis å spille

HQ

Åtte måneder etter lanseringen blir Foamstars gratis å spille. Spillet var allerede gratis for de som abonnerte på PlayStation Plus Extra og Premium da det ble lansert i februar, men fra og med 4. oktober er dette i ferd med å endre seg.

I en oppdatering på Square Enixs supportside avsløres det at du ikke lenger trenger et abonnement på PlayStation Plus for å spille spillet, noe som sannsynligvis er et forsøk på å øke spillerne.

De som betalte eller lastet ned spillet før 4. oktober vil motta 12 fargevarianter av Bubble Beastie-skinn, et Slide Board-design og en tittel. Vi må vente og se om dette kan gjenopplive Foamstars, men det er tydelig at spillet trenger et godt spark bak fra det å gå gratis å spille.