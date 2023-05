Foamstars bringer action i Splatoon-stil til PlayStation

Hvis du ikke eier en Nintendo Switch, kan du ikke virkelig oppleve noen av de flotte førstepartstitlene som er tilgjengelige på systemet, som det fargerike og morsomme Splatoon. Square Enix er klar over dette og har bestemt seg for å lage sin egen versjon av Splatoon-formelen for PlayStation-spillere å sjekke ut.

Kjent som Foamstars, dette 4v4 flerspillerspillet oppgaver spillere med å slå seg sammen og deretter slå et motstanderlag ved å bruke det som ser ut til å være en rekke sprø og rare verktøy og våpen som utmerker seg med å male gulvet og det omkringliggende nivået. Det ser ut til å være veldig Splatoony i praksis, bortsett fra at det ser ut til å ha forbedret grafikk og ytelse takket være at spillet bare debuterte på PlayStation-konsoller.

PlayStation Blog-artikkelen om spillet legger til: "Foamstars fokuserer på å levere et nytt nytt syn på skytespillsjangeren, alt basert på konseptet "å delta i energiske skumkamper som alle kan plukke opp og spille.""

Det fortsetter: "Skum brukes ikke bare til å angripe; skyt skum på bakken, og det vil bygge seg opp og endre terrenget. Et sentralt trekk ved denne tittelen er at bruken av skum er kreativ og allsidig. For eksempel kan spillerne bygge opp skumfestninger og skyte fiender fra toppen, surfe på skum for å krysse slagmarken, eller til og med bruke skum for å forsvare seg mot fiendens angrep."

Når det gjelder når Foamstars kommer på PS4 og PS5, har det ikke blitt bekreftet på noen måte, noe som betyr at vi foreløpig mangler både en fast dato eller til og med et utgivelsesvindu.