Foamstars: En skummende overraskelse

Jeg skal ikke lyve, jeg har ikke vært den snilleste personen til Foamstars. Da jeg så spillets avsløringstrailer, som riktignok var en CGI-trailer på den nylig skuffende PlayStation Showcase, ble jeg veldig skeptisk til denne tittelen. Det så ut til å være en klone av Splatoon uten å be om unnskyldning, et spill som til og med så ut til å omfavne live service-elementer, noe som gjorde det til et enda mindre fristende premiss, men etter å ha fått spille Foamstars som en del av Summer Game Fest Play Days -arrangementet, har oppfatningen min av spillet endret seg ganske kraftig.

Men før jeg går nærmere inn på hvorfor jeg faktisk er ganske begeistret for Foamstars, vil jeg bare gjenta at live service-elementene som dette spillet tilsynelatende vil inneholde, fortsatt er et stort problem. Foamstars fremstår som et av de spillene som hvis det ikke blir en sensasjon seks måneder etter lansering, vil det være en solnedgang kort tid etter, og selv om jeg likte det jeg så i Los Angeles, er dette fortsatt et alvorlig problem med dette spillet. Men la oss ikke dvele ved fremtiden ennå, for Foamstars har ikke noe lanseringsvindu, for ikke å snakke om en lanseringsdato, så la oss heller snakke om spillets kjerne og hvordan det fungerer.

Kjernekonseptet i Foamstars er basert på flerspillerspill i lag. To lag på fire spillere jobber sammen for å slåss og beseire motstanderlaget i en mengde hendelser og spillmoduser. Jeg sier "moduser" med tanke på fremtiden, for på forhåndsvisningen jeg deltok på, ble det ikke tilbudt flere spillmoduser, men pressen og skaperne kjempet i én enkelt modus: Smash the Star.

Denne spillmodusen er i realiteten veldig enkel, ettersom den egentlig bare er en lagdødskamp der lagene må slå ut så mange motspillere som mulig for at en av lagmedlemmene skal bli utnevnt til stjernespiller. Når en spiller har fått denne tittelen, blir han eller hun mer motstandsdyktig og vanskeligere å beseire, men er tydelig merket, ettersom vinnerbetingelsen krever at motstanderlaget slår ut motstanderens stjernespiller, eller at det andre laget beskytter sin og holder ham eller henne i live før motstanderens stjernespiller blir slått ut i stedet. Haken er imidlertid at Foamstars, i likhet med Splatoon, ikke bare er et skytespill, men også et spill der du må holde øye med omgivelsene og hvordan laget ditt kontrollerer og dominerer dem.

Jeg kan ikke uttale meg om de andre spillmodusene ennå, men i Smash the Star må lagene passe på at de maler slagmarken med sin respektive skumfarge (enten det er blått eller rosa skum), ettersom spillerne vil være mer bevegelige eller mer utsatt for angrep avhengig av om de står på lagets skumfarge. Dette ligner på Splatoons mekanikk for malingssvømming, som bare er tilgjengelig på allierte farger, men er mindre restriktivt, ettersom spillmodusens vinn-vilkår ikke handler om å male kartet, men i stedet om å beseire motstanderlaget. Men som jeg nevnte for et øyeblikk siden, er spillerne mer utsatt for angrep eller fiender som er lette å ta ned på grunn av begrenset bevegelse når de er på motstanderens skum, så kontroll over omgivelsene er av største betydning.

Når det gjelder å beseire fiender, er det ikke like enkelt som i et vanlig skytespill eller Splatoon for den saks skyld. Spillerne har en bar som må fylles opp ved å treffe dem med skum, og når denne er fylt opp, blir spilleren innkapslet i en snøball av skum, noe som gjør dem til et enkelt mål for et smash-angrep som slår dem ut før de starter en gyteprosedyre. Allierte kan knuse andre allierte for å redde dem fra å bli slått ut av skummet, noe som gir Foamstars et spilldesign som ikke bare handler om aggresjon, men i stedet om samarbeid og lagspill. Det virkelig interessante med dette spillet er at Foamstars er så enkelt å forstå at du ikke trenger flere dagers øvelse for å lære deg kjernemekanikken - du kan plukke opp spillet og spille og lære deg de grunnleggende systemene på et øyeblikk.

3D-skytespillingen i Foamstars, som ser ut til å fungere ganske flytende for den saks skyld, er ikke den eneste styrken i dette spillet. Square Enix har laget en liste med figurer som er unike og for det meste er delt inn i en av fire kategorier. Du har aggressive figurer som bruker hagler og nærkampegenskaper, noen som er opptatt av å spre skum og miljøkontroll, andre som er mer tilbakeholdne med kraftige egenskaper, og så videre. I tillegg har hver figur en samling unike trekk, historie og evner som skiller dem ytterligere fra hverandre. I løpet av spilletiden min ble Soa og de doble skumpistolene hennes min klare favorittkarakter, ettersom jeg fant en forbindelse med det fartsfylte spillet og de aggressive evnene hun tilbyr.

For noen uker siden så jeg på Foamstars som en av de viktigste grunnene til at PlayStation Showcase var en skuffelse, men nå ser jeg spillet i et annet lys. Riktignok har jeg bare fått en veldig kort smakebit av den bredere Foamstars -opplevelsen, men de totalt åtte karakterene jeg fikk sjansen til å teste - som hver og en føltes helt unike og annerledes - og den underholdende Smash the Star -spillmodusen har gitt meg en grunn til å være begeistret for dette spillet, i hvert fall i den nærmeste fremtiden. Har det en spillsløyfe som er overbevisende nok til å holde spillerne engasjert i flere måneder etter den uunngåelige lanseringen? Det er et spørsmål jeg fortsatt ikke er helt overbevist om. Men er det en skamløs Splatoon-klone? Absolutt ikke.