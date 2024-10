Foamstars er gratis å spille fra og med i dag

HQ

Square Enix' finurlige blanding av Fortnite og Splatoon ble lansert tidligere i år på både PlayStation 4 og PlayStation 5, men det har ikke helt blitt den suksessen som man kanskje hadde håpet på.

I et forsøk på å tiltrekke seg flere spillere har de nå bestemt seg for å gjøre Foamstars gratis å spille fra og med i dag, og det vil heller ikke kreve et PlayStation Plus-abonnement.

Hvis du er en av dem som tidligere har betalt for spillet, vil Square Enix sende deg en gratis "legacy-gave", som består av en samling eksklusive skins og et merke som vil vises i din digitale profil.

Kommer du til å prøve Foamstars nå som det er gratis?