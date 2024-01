Foamstars har AI-genererte kunstverk

HQ

2024 kan bli et vendepunkt i Square Enix sin markedsstrategi. Det fornyede forholdet til Microsoft vil føre til at selskapet utvider spillerbasen ved å legge til noen av titlene sine på Xbox, for eksempel Final Fantasy XIV (og det går rykter om at Final Fantasy VII: Remake vil følge etter i fremtiden), men studioet og utgiveren er også et av selskapene som er mest opptatt av banebrytende teknologier som bruk av AI og de nå tvilsomme Web3 og NFT.

Bruken av AI i videospill er fortsatt et vanskelig spørsmål blant publikum og selskaper, spesielt med opprøret som dannet seg rundt Hollywood-skuespillere og manusforfattere (hvorav mange også jobber i videospill) med streikene i 2023, men Square Enix nevnte allerede i sin nyttårsuttalelse at de ville omfavne slik teknologi i spillene sine, og vi vil snart se det første eksemplet på dette med Foamstars.

Det Splatoon-lignende skytespillet med skumvåpen kommer til PlayStation-konsoller 6. februar, og ifølge et svar til VGC under en pressekonferanse bruker Foamstars AI-generert kunst (spesielt med Midjourney) til spillets ikondesign.

"Alle kjerneelementene i Foamstars, gameplayet og det som gjør spillet morsomt, er håndlaget", sier spillprodusent Kosuke Okatani. "Vi ønsket imidlertid å eksperimentere med AI også (...) dette utgjør omtrent 0,01 % eller enda mindre, men vi har forsøkt oss på det ved å lage disse ikonene i spillet."

Nærmere bestemt tilsvarer disse ikonene omslagsbildene til spillets soundtrack-spor, som vises i spilleren.

Ikke at det er en altfor inngripende bruk, men artistene som gjør dette, vil nok rynke på nesen over denne nye presedensen.

Hva synes du om Square Enix' retningslinjer for bruk av kunstig intelligens?