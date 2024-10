Foamstars har mistet 95 % av spillerne siden lanseringen

HQ

Da Foamstars først ble avslørt, var det tydelig at det skulle fungere som et alternativ til Nintendos eksklusive Splatoon. Square Enix har imidlertid ikke hatt samme suksess med Foamstars som Nintendo har hatt med Splatoon, og de har til og med gjort spillet helt gratis etter å ha slitt med å få folk som ikke lastet det ned gratis med PlayStation Plus, til å kjøpe det i etterkant.

Til tross for innsatsen for å tiltrekke seg spillere, har det ikke gått bra. Statistikk fra TrueTrophies viser at spillerantallet har falt med svimlende 95 % siden lanseringen. Det er med andre ord vanskelig å se Foamstars som noe annet enn en monumental flopp for Square Enix, og vi stiller spørsmål ved hvor mye lenger serverne vil forbli aktive.