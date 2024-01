Foamstars, Rollerdrome og Steelrising er PlayStation Plus' gratis spill i februar

HQ

Sony er bare noen timer unna å avsløre mer om flere etterlengtede spill og annonsere noen nye i 2024s første State of Play, men det japanske selskapet bryter likevel ikke tradisjonen med å bekrefte neste måneds "gratis" PlayStation Plus Essential-spill kl. 1730 på nåværende måneds siste onsdag.

Et blogginnlegg bekrefter at Foamstars, Rollerdrome og Steelrising blir gratis for PS Plus-medlemmer fra og med den 6. februar. Men det er ikke alt. Fra og med samme dag får PlayStation Plus Premium-medlemmer også muligheten til å spille de første to timene av Marvel's Spider-Man 2 gratis som en del av abonnementet, takket være prøveversjonen som lanseres på tirsdag.

Det er verdt å huske at du fortsatt kan få A Plague Tale: Requiem, Evil West og Nobody Saves the World gratis frem til da, så legg dem til i biblioteket ditt før den tid.